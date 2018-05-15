BU KADARINA DA PES! TESİSLERİ BASIP FUTBOLCULARI DÖVDÜLER
Ligin son 2 haftasında 5 puan kaybedip Şampiyonlar Ligi umudunu yitiren Sporting Lizbon'da taraftarlar antrenman tesisini bastı. Hollandalı futbolcu Bas Dost kafasından yaralandı.
Sporting Lizbon taraftarları, Portekiz ekibinin antrenmanını bastı.
Yaklaşık 50 kadar taraftar, Şampiyonlar Ligi umudunu kaybeden Sporting Lizbon'da teknik heyet ve futbolculara saldırdı.
DOST KAFASINDAN YARALANDI
Saldırıda Holldanlı futbolcu Bas Dost kafasına aldığı darbe sonucunda yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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