BU HABERİ OKUMADAN İSTANBUL'DA YOLA ÇIKMAYIN! BAZI YOLLAR KAPANACAK
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında yarın saat 17.00'de başlayacak açık yer toplantısı sebebiyle gece saat 03.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu doğrultuda, İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise Ekrem Kurt Bulvarı ve İncirli Caddesi belirlendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar