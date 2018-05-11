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Bu görüntüyü unutun! Tuba'nın son hali tam bir hayal kırıklığı

BU GÖRÜNTÜYÜ UNUTUN! TUBA'NIN SON HALİ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Güzelliği ile bir döneme damga vuran Tuba Büyüküstün, makyajsız görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Bu Görüntüyü Unutun! Tuba'nın Son Hali Tam Bir Hayal Kırıklığı(5/10)1

Ülü oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'le, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde el ele objektiflere takıldı.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Makyajsız ve salaş haliyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraflarını çeken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

FAZLA KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI

Eskisi gibi görüntü vermekten kaçınmayan ikilinin, aldıkları kilolar ise gözden kaçmadı.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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