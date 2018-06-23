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Bu görüntü bugün İstanbul'da çekildi! Alt geçitte mahsur kaldılar

BU GÖRÜNTÜ BUGÜN İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ! ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Sancaktepe'de bugün etkili olan sağanak yağış, alt geçitte su baskınına neden oldu. Oluşan baskında 1 araç mahsur kaldı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Bu Görüntü Bugün İstanbul'da Çekildi! Alt Geçitte Mahsur Kaldılar(9/10)5

İstanbul Sancaktepe'de etkili olan yoğun yağış nedeniyle alt geçitte oluşan su baskınında 1 araç mahsur kaldı. İş makinelerinin suları tahliye etmesi sırasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İŞ MAKİNELERİ SULARI TAHLİYE ETTİ

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan otobanın alt geçidini yoğun yağış nedeniyle su bastı. Yoğun su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur kalırken, iş makineleri su birikintilerini tahliye etti. Alt geçitte oluşan su baskını nedeniyle yaşanan yoğun trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İş makinelerinin suları tahliye ettiği sırada ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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