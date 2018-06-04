BU FOTOĞRAFTAN SONRAKİ İLK MAÇTA ALMANLAR TEPKİ YAĞDIRDI
Alman taraftarlar, Avusturya maçında Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı. İki futbolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Almanya, özel maçta Avusturya'ya 2-1 yenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin ardından ülkede linç edilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Avusturya maçında topla buluştukları anlarda Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.
MÜLLER SAHİP ÇIKTI: MESELE KAPANDI
Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan Thomas Müller ise, "Kampın ilk günlerinde konuyu ele aldık. Kesinlikle arkalarında duruyoruz. Onlar bizim için önemli oyuncular. Mesele şu anda kapanmış durumda" dedi.
Kaynak: haberinburada
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