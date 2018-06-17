Yıldırım'dan Muhalefete Eleştiri: Önce Terörle Nasıl Mücadele Edeceğinizi Anlatın
Ak Parti'nin Yenikapı'daki Dev Mitingine Vatandaşlar Akın Etti
Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Selahattin Demirtaş Mitinglere Katılacak Mı? Ysk Son Noktayı Koydu!
Stuttgart Açık'ta Şampiyon Federer!
Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı
Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Angelina Jolie, Türkiye Sınırında'ki Mülteci Kampını Ziyaret Etti
Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi
Chp Milletvekili Adayından Skandal 'bayram' Çıkışı!
Tedavi İçin Getirildiği Hastanede Doktorun Yüzüne Tekme Attı
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin
Sanat Dünyasından Talat Bulut'a Sahip Çıkan Bir İsim Var!
Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı
Tatilcilerin Dönüş Çilesi Devam Ediyor, Tem'de Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı
Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor
Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor
Abd'deki Festivalde Silahlı Saldırı Düzenlendi

BU FOTOĞRAF AZ ÖNCE İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ


Bu fotoğraf az önce İstanbul'da çekildi
Tarih : 17 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Bu Fotoğraf Az Önce İstanbul'da Çekildi(6/10)2

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı.

HAZIRLIKSIZ YAKALADI

İstanbul'da etki gösteren sağanak yağmur, Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekledi.

RÖGAR GERİ TEPKİ, SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Fotoğraf  Az  Önce  İstanbul  Da  Çekildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER