BU FOTOĞRAF ABD'LİLERİ DE RAHATSIZ ETTİ
ABD basını, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinden rahatsız oldu: İlişkileri gerdiler.
Amerika'nın en büyük gazetelerinden Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da Türk futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile görüşmesini sayfalarına taşıdı.
Almanya ile Türkiye'nin EURO2024'e ev sahipliği yapmak için yarış içerisindeyken Londra'da verilen bu görüntünün 'adil' olmadığının vurgulandığı yazıda politik açıdan gergin olan Almanya - Türkiye bağlarının spor açısından da gerildiği ifade edildi.
YILDIRIM DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMALARINI ALMADILAR
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in konuyla ilgili yaptığı 'Oyuncularımızın Erdoğan'ın Türkiye'deki seçim kampanyası için kendilerini kullandırması tarafımızca iyi karşılanmamıştır' açıklamasından bahseden Washington Post, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Grindel'e 'Futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır' özetli cevabına ise haberinde yer vermedi.
GAZİANTEP'İ KARALADILAR: SINIRA 65 KM UZAKLIKTA
Aynı haberde Washington Post yazarı, Türkiye'nin EURO2024'e aday olarak gösterdiği 9 şehirden biri olan Gaziantep'in coğrafi konumunun altı çizdi. Gaziantep'in Suriye sınırına 65 kilometre uzaklıkta olduğunun vurgulandığı bölümde ABD ve diğer birçok ülkenin vatandaşlarına Türkiye'nin Güneydoğusuna gitmemelerini tavsiye ettiği anlatıldı.
(Haber 7)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth İle Görüşmesinin Detaylarını Anlattı: Dehşet Bir Hafızası Var
- Fetö'cü Önder Aytaç'ın Mısır Ve Nijerya'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Paylaşım!
- İsrail, Gazze'de Hamas'a Ait İki Askeri Noktayı Vurdu
- 19 Mayıs'ta Eylem Hazırlığındaki Dokuz Deaş'lı Gözaltına Alındı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gözlerine İnanamadılar! Bahçelerinde Gömülü Kasadan Hazine Çıktı
- Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı
- Alman Turist Havalimanında Şaka Yapmak İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı
- Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar