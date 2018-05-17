ABD basını, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinden rahatsız oldu: İlişkileri gerdiler.

Amerika'nın en büyük gazetelerinden Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da Türk futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile görüşmesini sayfalarına taşıdı.

Almanya ile Türkiye'nin EURO2024'e ev sahipliği yapmak için yarış içerisindeyken Londra'da verilen bu görüntünün 'adil' olmadığının vurgulandığı yazıda politik açıdan gergin olan Almanya - Türkiye bağlarının spor açısından da gerildiği ifade edildi.

YILDIRIM DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMALARINI ALMADILAR

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in konuyla ilgili yaptığı 'Oyuncularımızın Erdoğan'ın Türkiye'deki seçim kampanyası için kendilerini kullandırması tarafımızca iyi karşılanmamıştır' açıklamasından bahseden Washington Post, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Grindel'e 'Futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır' özetli cevabına ise haberinde yer vermedi.

GAZİANTEP'İ KARALADILAR: SINIRA 65 KM UZAKLIKTA

Aynı haberde Washington Post yazarı, Türkiye'nin EURO2024'e aday olarak gösterdiği 9 şehirden biri olan Gaziantep'in coğrafi konumunun altı çizdi. Gaziantep'in Suriye sınırına 65 kilometre uzaklıkta olduğunun vurgulandığı bölümde ABD ve diğer birçok ülkenin vatandaşlarına Türkiye'nin Güneydoğusuna gitmemelerini tavsiye ettiği anlatıldı.

(Haber 7)

Kaynak: haberinburada