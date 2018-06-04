İnegöl ve Gürsu'da inşaat yapan müteahhit firma iddiaya göre, çoğunluğu Ahıskalılardan oluşan yaklaşık 500 aileyi dolandırarak ortadan kayboldu. Aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını söyleyen mağdur vatandaşlar, firma sahiplerinin biran önce yakalanmasını istiyor.

Alanyurt Fatih Mahallesinde konut yapan bir inşaat firması iddiaya göre, daire yapmak üzere anlaştığı çoğunluğu Ahıskalı olan vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Firma yetkililerine bir türlü ulaşamayan vatandaşlar, satın aldıkları dairelerinin birden fazla kişiye sözleşme üzerinden satıldığını fark edince dolandırıldıklarını anladılar. Firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen mağdurlar, yetkilerden yardım istiyor.

FİRMA SAHİPLERİ KAYIPLARA KARIŞTI

Fatih mahallesindeki inşaatların bulunduğu alanda toplanan vatandaşlarla bir araya gelen İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, inşaat firmasının yaklaşık 10 yıldır İnegöl'de daireler yaptığını belirterek, "Kendi hemşerimiz olması dolayısıyla, bizim hemşerilerimiz de güvendiler. Bir sürü insanımız bu firmadan daire aldı. Maalesef tapularının birçoğunu veremedi. En son duyduğumuzda maddi olarak sıkıntıya düşüp, bütün işlerini, şirketlerini geride bırakarak kayıplara karıştığı. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz biran önce gelip, burada bu halkımızın, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermesini bekliyoruz. Bu konuda devletimizden de destek istiyoruz. Firma yetkililerinin bulunmasını istiyoruz. Çünkü gelsin, sıkıntıyı bilelim, gerekiyorsa bizlerin ve halkımızın üzerine düşen ne varsa, maddi sıkıntısını aşma konusunda gerekli desteği yapmaya hazırız. Çünkü dişinden, tırnağından arttırarak daire almış halkımız var, ablalarımız, arkadaşlarımız var. Bu mağduriyet hiçbir vicdana sığmaz. Biz burada çağrıda bulunuyoruz; gelsin bizlerle irtibata geçsin, biz burada daire başı bir rakam belirleyip, maddi sıkıntısını da aşmaya hazırız. Yeter ki halkımızın mağduriyetinin giderilmesine yardımcı olunsun" dedi.

"BÜYÜK RAKAMLARDA BİR OLAY"

Müteahhit firmanın son birkaç aydır bir daireyi birden fazla insana sattığını tespit ettiklerini ifade eden Taş, "Artık baştan mı dolandırma maksadı var, yoksa sonradan sıkıntıya düşünce mi böyle bir yola girdi bu konuda bilgimiz yok. Ama çözüm noktasında sadece kendileri var. Buraya gelmeleri ve sıkıntılarını anlatmaları gerekiyor. Bizlerde elimizden geldiğince destek olalım. Bu konuda Adliyeye gidilerek dava açılma aşamasına gelindi. Avukatlarla da mağdurlar görüştü ama davanın da çözüleceğini zannetmiyorum. Dolandırıcılık davası açılacak ama bu evlerin tapuları kredide kullanılmış. Tapuların üzerinde ipotek olduğu için kimse tapusunu alacak durumda değil ve temeli atılan inşaatlar var. Onları da satmış durumda. 150-200 aile İnegöl'de var. Bu sayıdan fazla da Gürsu'da var. Esasında çok büyük rakamlarda bir dolandırıcılık olayı. Buradan ev alan Amerika'dan, Rusya'dan hemşerilerimiz var. Türkiye'ye gelecekler, evin hazır olsun diyerek yatırım yapanlar var. Onlar dahi mağdur olmuş durumda" diye konuştu.

"YURTDIŞINA KAÇTIĞI SÖYLENİYOR"

Firma tarafından mağdur edildiğini belirten Radıhan Cabbarov ise, "Evlerin sözleşmesi başkanının üzerine, tapusu ise başka birinin üzerine yapılmış. Bir sözleşme 2-3 kişiye imzalatılmış. C Blok Kat 1 sözleşmesi başka birinde ama tapusu benim üzerime. Şimdi daire kimin? Aynı daireyi birden fazla kişiye satmış. Tapusu bende olan daireyi başkasına satar gibi sözleşme yapmış. Bu sorunu çözmek için muhatapta bulamıyoruz. Ortada firma yok. Yurtdışına kaçtığı söyleniyor" dedi.

"SATIN ALDIĞIM EVİ TEKRAR SATIN ALACAĞIM"

Mağdurlardan Enver Yusufoğlu ise, "Ben daireyi aldım, iki senedir de oturuyorum. En son borcumu biraz geciktirdim. Ödedikten sonra tapuyu almak istedik. Bugün, yarın diyerek salladılar. Bugün de kaçtığını duyduk. İki yıldır oturduğum evin tapusu başkasının üzerine çıktı. Tapunun üzerine de 120 bin lira kredi çekilmiş. Oturduğum ve parasını ödediğim daireyi bir daha mı satın alacağım, onu da bilmiyorum. 130 bin lira olarak sözleşme yaptık. Ben 2 bin lirada fazla olarak 132 bin lira daireye ödedim. Onun haricinde de tapunun üzerinde bulunan krediyi üstlenmeye hazırlanıyorum. 120 bin lirada o var. Daire oldu 250 bin lira. Başta tapuyu üzerimize almak istediğimde, ben sana nasıl güveneyim, ya taksitleri ödemezsen diyerek vermedi. Bu durumu bir tek ben değil, burada bulunan herkes yaşadı" diye konuştu.

"KAYYUM ATANMASINI İSTİYORUZ"

Burada insanların birçoğunun kendisi gibi farklı şekillerde dolandırıldığını belirten Ümit Soylu da, "Parasının ödeyip tapusunu alamayanlar var. Topraktan gösterip de, parasını alıp başka bir bloktan daire verdikleri var. Aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı durumlar var. Bu işe bir bilirkişi atanarak, çözülmesini istiyoruz. Bu durumu mahkemeye taşıyacağız. Bu firmaya kayyum atanmasını istiyoruz. Ortada bir şirket var ve bu şirket insanları dolandırdı. Bu ülkenin vatandaşlarını mağdur etti. Siyasi ayak tutup buraya bir kayyum atayıp, bu şirkete el koyup, bu mağduriyetleri giderme yoluna gidemez mi? Böyle bir yol yok mu? Bursa'dan da bu firmanın mağdur ettiği 150-200 kişi var diyorlar. İnegöl ile birlikte değerlendirdiğimiz mağdur olan 400-500 kişi rahatlıkla var. Mağdur olanlar da kişi değil, her biri aile" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada