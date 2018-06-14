BRUMA'NIN MENAJERİ TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU
Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Portekizli yıldız Bruma'nın menajeri, "Bruma Leipzig'de mutlu, takımdan ayrılmayacak" dedi.
Galatasaray'ın gündeminde olan Portekizli oyuncu Bruma için menajeri Catio Balde'den açıklama geldi.
beIN SPORTS'a konuşan Catio Balde, Bruma'nın RB Leipzig'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
"LEIPZIG'DEN AYRILMAYACAK"
Transfer söylentileriyle ilgili konuşan Balde, "Bruma Leipzig'de mutlu, takımdan ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in özellikle Garry Rodrigues'in satılması halinde eski oyuncusu Bruma'nın kiralanmasını istediği iddia edilmişti.
Bruma geçtiğimiz sezon RB Leipzig formasıyla 40 resmi maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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