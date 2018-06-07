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Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor

BRÜKSEL'DEKİ HAYAT KADINLARI ÖLEN ARKADAŞLARI İÇİN GREVE GİDİYOR

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki hayat kadınları, Schaarbeek semtinde Pazartesi gecesi bir meslektaşlarının bıçaklanarak öldürülmesini protesto etmek amacıyla greve gidecek.

Tarih : 07 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor(8/10)4

Brüksel'in kuzey mahallesindeki genelevlerde, vitrinlerdeki kırmızı ışıklar gün boyu sönük kalacak. Hayat kadınları müşterilerine, grevin gerekçesini ve güvenlik konusundaki kaygılarını anlatacak.

BİR İLK!

İşçilerin haklarını savunan Utopsi adlı vakfa göre, bireysel çalışmanın ön planda olduğu sektörde topluca greve gitmek, eşine oldukça az rastlanan bir durum.

Seks işçileri, özellikle Türkiye kökenli Emir Kır başkanlığındaki Sint-Joost-ten-Node Belediyesi tarafından yeterince korunmadıklarını düşünüyorlar.

CİNAYET HENÜZ AYDINLATILAMADI

Pazartesi gecesi bir hayat kadınının cesedinin bulunduğu Brüksel'in Schaarbeek semtinde yoğun olarak göçmenler yaşıyor. Savcılık ve federal polis, Afrika kökenli olduğu belirtilen kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Grev kararı ise Utopsi Vakfı'nın çağrısı üzerine alındı. Vakıf yetkilileri önümüzdeki günlerde hayat kadınlarının güvenliği konusunda yetkililerle görüşmeler yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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