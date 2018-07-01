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Britanyalı Tenisçi Murray, Wimbledon'dan Çekildi

BRİTANYALI TENİSÇİ MURRAY, WİMBLEDON'DAN ÇEKİLDİ

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, sakatlığını gerekçe göstererek Wimbledon'dan çekildi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 21:30
Puan Ver : Britanyalı Tenisçi Murray, Wimbledon'dan Çekildi(10/10)6

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, yaklaşık bir yıl sonra mücadele etmeyi planladığı ilk grand slam turnuvası Wimbledon'dan çekildi.

Murray, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Son on gündür gerek antrenman gerek maç temposu bakımından dikkate değer bir ilerleme kaydettim. Fakat antrenörlerimle yaptığım değerlendirmede 5 setlik maçlar oynamak için henüz erken olduğuna kanaat getirdik. Yarından itibaren sert kort çalışmalarına başlayacağım. ABD'deki sert kort sezonunda oynamak için can atıyorum." ifadelerine yer verdi.

JASON JUNG ANA TABLOYA DAHİL EDİLDİ

Wimbledon Organizasyon Komitesi, Murray'nin yerine Tayvanlı Jason Jung'un ana tabloya dahil edildiğini duyurdu.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerilemiş ve 19 Haziran'da kortlara dönmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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