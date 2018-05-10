BREZİLYA'YI YIKAN HABER! DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR
Paris Saint-Germain'in, Les Herbiers ile oynadığı mücadelede sakatlanan Daniel Alves'in Dünya Kupasında forma giyememe ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.
Fransa Kupası'nda PSG'nin Les Herbiers ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Dani Alves, Brezilyalıları korkuttu.
DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR
UOL Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı sağ bek Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında forma giyemeyebilir.
Bu arada Fransız ekibinin bir diğer Brezilyalı yıldızı Neymar'ın iyileşme sürecinde olduğu ve turnuvada yer alabileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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