BREZİLYA'YI DEVİREN FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI
Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Brezilya ile karşılaştı.
ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ KABUL ETTİRDİK
Maçın tamamında üstün bir oyun sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazanarak finale yükseldi.
RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ
Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ABD ile ev sahibi Çin, TSİ 14.45'te karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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