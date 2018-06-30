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BREZİLYA'YI DEVİREN FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI


Brezilya'yı deviren Filenin Sultanları tarih yazdı
Tarih : 30 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Brezilya'yı Deviren Filenin Sultanları Tarih Yazdı(7/10)3

Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Brezilya ile karşılaştı.

ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ KABUL ETTİRDİK

Maçın tamamında üstün bir oyun sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ABD ile ev sahibi Çin, TSİ 14.45'te karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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