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Brezilyalı yıldız sahada değil yatakta sakatlanmış

BREZİLYALI YILDIZ SAHADA DEĞİL YATAKTA SAKATLANMIŞ

Sırbistan maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Marcelo'nun oteldeki yatağından dolayı sakatlandığı ortaya çıktı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Sahada Değil Yatakta Sakatlanmış(6/10)2

Brezilya'nın E Grubu'ndaki son maçı olan Sırbistan karşısında 10'uncu dakikada sakatlanan Marcelo'dan haber geldi.

Sambacıların takım doktoru Rodrigo Lasmar, "Marcelo'nun kaslarında spazm var. Oteldeki yataktan sakatlanmış olabilir. Tedavisi sürüyor. Meksika maçında oynar" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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