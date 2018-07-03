BREZİLYALI YILDIZ RAFAEL'DEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI!
Beşiktaş'ın sağ bek transferi adaylarından olan Lyon forması giyen Rafael, "Beşiktaş'a transferim için güçlü bir ihtimal var. Şampiyonlar Liginde sıkça oynayan, iyi bir kulüp." dedi.
Beşiktaş'ın sağ bek transferi adaylarından olan Lyon forması giyen Rafael, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİM İÇİN GÜÇLÜ BİR İHTİMAL VAR"
Youtube'da "Seque O Baile" kanalına konuk olan Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş'a transferim için güçlü bir ihtimal var. Şampiyonlar Ligi'nde sıkça oynayan, iyi bir kulüp. Sonra ise Premier Lig var. Son olasılık ise takımda kalmak olur." ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki oyuncunun 2019 yılı sonuna kadar Lyon ile sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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