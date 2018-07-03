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Brezilyalı Yıldız Rafael'den Beşiktaş İtirafı!
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Brezilyalı yıldız Rafael'den Beşiktaş itirafı!

BREZİLYALI YILDIZ RAFAEL'DEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI!

Beşiktaş'ın sağ bek transferi adaylarından olan Lyon forması giyen Rafael, "Beşiktaş'a transferim için güçlü bir ihtimal var. Şampiyonlar Liginde sıkça oynayan, iyi bir kulüp." dedi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 23:30
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Rafael'den Beşiktaş İtirafı!(5/10)1

Beşiktaş'ın sağ bek transferi adaylarından olan Lyon forması giyen Rafael, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİM İÇİN GÜÇLÜ BİR İHTİMAL VAR"

Youtube'da "Seque O Baile" kanalına konuk olan Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş'a transferim için güçlü bir ihtimal var. Şampiyonlar Ligi'nde sıkça oynayan, iyi bir kulüp. Sonra ise Premier Lig var. Son olasılık ise takımda kalmak olur." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncunun 2019 yılı sonuna kadar Lyon ile sözleşmesi bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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