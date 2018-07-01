Her şey tatsız bir şaka olarak başladı. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı izleyen bir grup Brezilyalı taraftar, Rus kadınlardan Portekizce açık saçık sözler söylemesini istedi. Portekizce bilmedikleri için oyuna gelen bu kadınların videoları sosyal medyada paylaşıldı.

HEDEF HALİNE GELDİLER, TEHDİT EDİLİYORLAR

Bu kadınlar, Brezilyalıların ardından şimdi de aşırı sağcı Rus grupların hedefine oturdu.

Söz konusu sağcı gruplar, tacizleri daha ileri götürüp, yabancı futbolseverlerle fotoğraf çektiren Rus kadınları da hedef alıyor. Yapılan paylaşımlar aşağılayıcı yorumlar ve hakaretlerle de sınırlı kalmıyor, birçok Rus kadın, fiziksel şiddetle ve ölümle tehdit ediliyor.

Kadınlar genelde kişisel Instagram hesapları ile Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen ve günde 30 milyondan fazla kişinin kullandığı VKontakte (VK) üzerinden hedef alınıyor. Ülkenin dört bir yanında aşırı sağcı gruplar, bu korkunç paylaşımları internet üzerinden dolaşıma sokuyor.

BİR CÜMLE YÜZÜNDEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bir Portekizli taraftar grubu, bir Rus kadından, Portekizce "pembe vajina" demesini istedi ve cep telefonuna kaybetti. Dolaşıma giren bu video nedeniyle de aynı kadın, Rus sosyal medya ağı, VK'deki aşırı sağcı grupların nefret kampanyasının hedefi oldu.

VK profilini silerek tüm sosyal ağlardan çıkan kadının, adı, doğum yeri, hatta adresi kamuoyu önünde çoktan ifşa edilmişti. Hesaplarını silmeden önce paylaştığı kişisel fotoğrafları da halen dolaşımda.

"BU RUS ERKEKLERE HAKARETTİR"

Kısa süre içinde çoğunluğu erkek binlerce kullanıcı, VK sayfaları üzerinden yabancılarla benzer video ve fotoğrafları olan diğer kadınlara da hakaret etmeye başladı.

Kendilerine "Pembe Vajina" adını veren bu gruplar, kadınları maruz kaldıkları bu istismardan sorumlu tutuyor ve onlara, davranışlarının "Rus erkek vatandaşlara bir hakaret" olduğunu söylüyor.

MASUM BİR ÖPÜCÜK HAYATLARINI KARARTMAYA YETİYOR

Saint Petersburg şehrinde yaşayan Maria (ismi güvenlik kaygıları nedeniyle değiştirilmiştir), Rus erkeklerin hedefindeki kadınlardan sadece biri. Son birkaç günde hayatının nasıl bu kadar değişebildiğine inanamıyor.

"Sadece bir arkadaşımın doğum günü için görüntü almak istemiştim. Brezilya üniforması içinde genç bir adam gördüm ve onunla fotoğrafımı çektim." diyor Maria. Genç kadının çektiği fotoğrafta, Brezilyalı taraftarla birbirlerine hoşçakal öpücüğü verdikleri görülüyor.

"Arkadaşça bir şeydi, dudaklarımızın kenarından birbirimizi öptük" diyen kadın, bunda yanlış bir şey görmeyerek o anın fotoğrafını VK sayfasında paylaşmış.

"RAHMİNİ SÖKÜP ATARIM"

Bazı sosyal medya kullancıları Maria'nın, Brezilyalı taraftarı dudaktan öpüyor gibi göründüğü gerekçesiyle kadına büyük tepki gösterirken, bazı aşırı sağcı gruplar ise onu yabancılarla fazla "haşır neşir" olmakla suçladı.

Maria, "Bir tanesi bana 'Senin rahmini söküp atarım' diye yazdı" diyor.

Genç kadın bütün gece aldığı taciz içerikli mesajlardan sonra korkmaya başladı ve bu paylaşımını sildi. Yaşadığı travma nedeniyle şimdi psikoloğa gitmeyi düşünüyor. Stresten uyuyamadığını, aynı gruptan bir mesaj daha gelmesinden endişe ettiğini söylüyor.

KADIN MİLLETVEKİLİ UYARDI

Rusya Parlamentosu'nun deneyimli kadın milletvekili Tamara Pletneva ise, ülkesindeki diğer kadınları uyarmayı tercih etti. "Milliyetçi değilim ama..." diye başladığı açıklamasında Pletneva, Rusların "kendi çocuklarına hamile kalması gerektiğini" söyledi.

Pletneva'ya göre Moskova'da 1980'de yapılan olimpiyatlarda 'bekar annelik' ülkede yayıldı ve Dünya Kupası sırasında "bunun tekrarlamasına gerek yok".

BASIN DA KERVANA KATILDI

'Nataşa', yasal işlerde çalışacakları vaadiyle geldikleri yerlerde seks köleliğine sürüklenen genç kadınlar için kullanılan, aşağılayıcı bir terim.

Bu kelime sadece internette kadınları taciz etmek için kullanılmıyor. Rusya'da birçok geleneksel medya kuruluşu da, bu akıma ayak uyduruyor.

'Moskovsky Komsomolets' gazetesi, "Fahişelerin Zamanı: Dünya Kupası'ndaki Ruslar hem kendileri hem ülkelerini rezil ediyor" başlığıyla bir makale yayımlarken, Channel One televizyon kanalındaki bir programda konu tartışılırken şöyle bir ifade dile getirildi:

"Bir gün, büyük ihtimalle çok saf olan bu kadınlara birisi 'bu adamlar sadece tatil için burada' diyebilecek mi, zaman gösterecek."

"RUS KADINLARI İSTEDİKLERİYLE BERABER OLABİLİR"

Öte yandan çoğunluğunu gazeteci ve blog yazarlarının oluşturduğu birçok kişi, Rus kadınların sosyal medyada bu şekilde yargılanmasına tepkili.

Nitekim Sports.ru internet gazetesinin editörü Yuri Dud da, "Rus kadınlar, istedikleri kişiyle ilişkiye girme hakkına sahip" açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, VKontakte sosyal platformuna da, söz konusu fotoğrafları ve haklarındaki hakaret dolu yorumlara engel getirilmesi için talepte bulunuluyor.

Kaynak: haberinburada