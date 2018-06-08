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Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil
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Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil

BREZİLYALI MARCELO: RONALDO, REAL MADRİD'İN SAHİBİ DEĞİL

Real Madrid'in sol beki Marcelo, Ronaldo istemediği için Neymar'ın transfer edilmeyeceği yönünde çıkan iddialara, "Ronaldo, Real Madrid'in sahibi değil" yanıtını verdi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil(8/10)4

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo, Neymar'ın bir gün Madrid ekibinde oynayacağını dile getirirken Ronaldo hakkında da ilginç bir açıklama yaptı.

"NEYMAR BİR GÜN OYNAYACAK"

Ronaldo ile Neymar'ın birlikte oynamasının zor olduğu yönündeki görüşlere katılmayan Marcelo, "Ronaldo, Real Madrid'in sahibi değil. Başkan, birisini isterse transfer eder. Cristiano'nun kalmasını istiyoruz. Bu, Neymar'ın transfer edilmeyeceği anlamına gelmez. Neymar'a da kapılarımız açık. Real Madrid her zaman en iyi oyuncular sahip olması gerekir. Neymar'ın bir gün Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK DEĞER VERİLMELİ"

Salah ve Karius ile yaşadıkları sebebiyle eleştirilen Ramos'a destek veren Marcelo, "12 yıldır Ramos'u tanıyorum. İnsanların üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızı sıkıcı bulduğunun farkındayım. Dünya, Karius'un aldığı darbeyi konuşuyor. Real Madrid'in yaptıklarına daha çok değer verilmeli" şeklinde konuştu.

Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon 44 maçta 5 gol attı ve 11 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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