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Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor
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Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor

BREZİLYALI EFSANE FUTBOLCU RONALDO, İSPANYOL EKİBİ VALLADOLİD'İ SATIN ALIYOR

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında yer alan Brezilyalı yıldız Ronaldo, İspanya 2. Lig ekiplerinden Valladolid'i 30 milyon euroya satın alıyor.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor(9/10)5

Brezilya futbolunun önde gelen isimlerinden olan Ronaldo, İspanya'dan kulüp satın alıyor. Fenomen eski futbolcu yaptığı açıklamada Brezilya Futbol Federasyonu'na başkanlık etmek istediğini ancak daha önce bir kulübü yöneteceğini ifade etmişti.

VALLADOLID'İ İSTİYOR

Bu sözlerin ardından O Globo'da yer alan haberde Ronaldo'nun satın alacağı kulübün İspanya 2. Lig takımı Valladolid olduğu ifade edildi. Ronaldo bu kulüp için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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