Brezilyalı Coutinho'dan Muhteşem Füze! Kimse Ne Olduğunu Anlamadı
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Brezilyalı Coutinho'dan muhteşem füze! Kimse ne olduğunu anlamadı

BREZİLYALI COUTİNHO'DAN MUHTEŞEM FÜZE! KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

2018 Dünya Kupasında Brezilya açılışı Coutinho'nun golüyle yaptı. Yıldız futbolcu ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı ve adeta izleyenlerin gözünün pasını sildi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Brezilyalı Coutinho'dan Muhteşem Füze! Kimse Ne Olduğunu Anlamadı(8/10)4

2018 Dünya Kupasında Brezilya sahaya İsviçre maçıyla indi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Sambacılar oldu. Neymar, Gabriel Cesus ve Coutinho ile etkili olmaya çalışan Brezilya aradığı golü 19. dakikada buldu.

COUTINHO'DAN MUHTEŞEM GOL!

Barcelona2nın yıldız futbolcusu Coutinho, Brezilya formasıyla muhteşem bir gole imza attı.

Hızlı gelişen Brezilya atağında sol kanattan Marcelo'nun ceza sahasına çevirmek istediği topu defans uzaklaştırdı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Coutinho, sağ ayağının içinye uzak köşeye muhteşem bir füze gönderdi. Coutinho2nun bu şutu kale direğine de çarparak ağlarla buluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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