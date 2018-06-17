BREZİLYALI COUTİNHO'DAN MUHTEŞEM FÜZE! KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI
2018 Dünya Kupasında Brezilya açılışı Coutinho'nun golüyle yaptı. Yıldız futbolcu ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı ve adeta izleyenlerin gözünün pasını sildi.
2018 Dünya Kupasında Brezilya sahaya İsviçre maçıyla indi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Sambacılar oldu. Neymar, Gabriel Cesus ve Coutinho ile etkili olmaya çalışan Brezilya aradığı golü 19. dakikada buldu.
COUTINHO'DAN MUHTEŞEM GOL!
Barcelona2nın yıldız futbolcusu Coutinho, Brezilya formasıyla muhteşem bir gole imza attı.
Hızlı gelişen Brezilya atağında sol kanattan Marcelo'nun ceza sahasına çevirmek istediği topu defans uzaklaştırdı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Coutinho, sağ ayağının içinye uzak köşeye muhteşem bir füze gönderdi. Coutinho2nun bu şutu kale direğine de çarparak ağlarla buluştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
- Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar