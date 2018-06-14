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Brezilyalı Casemiro, yoğurdu görünce ağlamaya başladı

BREZİLYALI CASEMİRO, YOĞURDU GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro, çilekli yoğurdu görünce ağlamaya başladı. Casemiro, "Çocukken, hep bundan satın almak istemiştim ama hiç paramız yoktu" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Brezilyalı Casemiro, Yoğurdu Görünce Ağlamaya Başladı(10/10)6

Real Madrid'in ve Brezilya'nın başarılı orta saha oyuncusu Casemiro, 2018 Dünya Kupası öncesi bir televizyon kanalına verdiği röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOCUKKEN HEP BUNLARDAN ALMAK İSTİYORDUM"

Yayında kendisine verilen küçük bir çilekli yoğurt şişesini gören Casemiro, hıçkırmaya ve ardından ağlamaya başladı. Bir türlü ağlamasını durduramayan Casemiro, "Çocukken, hep bundan satın almak istemiştim. Çok istiyordum. Fakat, hiç paramız olmuyordu. Çok pahalı bir şey değildi. 20 cent (90 kuruş) kadardı. Bir türlü o kadar param olmuyordu." sözlerinin ardından eğilip ağlamaya başladı.

"PARAM HİÇ OLMADI"

Son bir güçle doğrulan Casemiro, "Annem her zaman mutlu olmamı sağlamaya çalışıyordu. Ancak, çocukluğum boyunca bir şey alabilecek kadar param hiç olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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