Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Avusturla ile karşılaşan Brezilya, zorlu rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenerek, kupada favoriler arasında "Bende varım" dedi.

Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Brezilya, hazırlık maçında Avusturya'yı rahat bir oyunla 3-0 yendi ve rakiplerine mesajı verdi.

GOLLER JESUS, NEYMAR VE COUTINHO'DAN GELDİ

Ernst Happel'de oynanan maçın ilk yarısında Jesus'un golüyle öne geçen Brezilya, 62. dakikada sakatlıktan dönen Neymar ile farkı ikiye çıkardı. Yıldız isim böylece Dünya Kupası'na hazır olduğunu gösterdi. 5 dakika sonra bu kez Coutinho sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Brezilya bu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: haberinburada