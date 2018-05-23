BREZİLYA DEVİ, BEŞİKTAŞLI ADRİANO'YU TAKİBE ALDI
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun Beşiktaş forması giyen Adriano ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Adriano için Brezilya'dan sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınının iddiasına göre Flamengo, 33 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istiyor.
SANTOS OLMAZSA ADRIANO!
Brezilya basınının iddiasına göre sol bek transferi arayışlarında olan Flamengo'nun Hamburg'da forma giyen 24 yaşındaki Douglas Santos'u transfer listesinin ilk sırasına koyduğu belirtildi. Flamengo, Santos'un bonservis fiyatını pahalı bulması halinde ise Beşiktaş'tan Adriano'ya yönelecek.
"BREZİLYA'YA DÖNEBİLİRİM" DEMİŞTİ
Adriano, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda "Brezilya'ya dönmeyi düşünebilirim. İyi bir kulüpten gelebilecek teklifi dinleyebilirim" sözlerini kullanmıştı.
Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'nun Beşiktaş'ta forma giyen bir başka Brezilyalı Vagner Love'ı da kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
- Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!
- 6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu
- Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
- Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
- Talebe Yetişemiyor! Çiçeğini 120 Tl'den, Yağını 28 Bin Tl'den Satıyor
- Rusya, Dünya Kupası Öncesi Yeni Banknot Çıkardı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
- Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
- Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar