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Brezilya devi, Beşiktaşlı Adriano'yu takibe aldı

BREZİLYA DEVİ, BEŞİKTAŞLI ADRİANO'YU TAKİBE ALDI

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun Beşiktaş forması giyen Adriano ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Brezilya Devi, Beşiktaşlı Adriano'yu Takibe Aldı(8/10)4

Beşiktaş ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Adriano için Brezilya'dan sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınının iddiasına göre Flamengo, 33 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istiyor.

SANTOS OLMAZSA ADRIANO!

Brezilya basınının iddiasına göre sol bek transferi arayışlarında olan Flamengo'nun Hamburg'da forma giyen 24 yaşındaki Douglas Santos'u transfer listesinin ilk sırasına koyduğu belirtildi. Flamengo, Santos'un bonservis fiyatını pahalı bulması halinde ise Beşiktaş'tan Adriano'ya yönelecek.

"BREZİLYA'YA DÖNEBİLİRİM" DEMİŞTİ

Adriano, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda "Brezilya'ya dönmeyi düşünebilirim. İyi bir kulüpten gelebilecek teklifi dinleyebilirim" sözlerini kullanmıştı.

Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'nun Beşiktaş'ta forma giyen bir başka Brezilyalı Vagner Love'ı da kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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