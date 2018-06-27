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Bozdağ'dan Seçim Analizi: Kılıçdaroğlu Seçim Kaybetme Rekoru Kırdı
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Bozdağ'dan seçim analizi: Kılıçdaroğlu seçim kaybetme rekoru kırdı

BOZDAĞ'DAN SEÇİM ANALİZİ: KILIÇDAROĞLU SEÇİM KAYBETME REKORU KIRDI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Seçim sonuçları, Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu. CHP, Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekoru kırdı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Bozdağ'dan Seçim Analizi: Kılıçdaroğlu Seçim Kaybetme Rekoru Kırdı(7/10)3

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanılığında CHP; 2 halk oylaması ile 2 Cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekoru kırdı. Seçime girmiş yenilmiş, seçime girmiş yenilmiş, yenilmiş... " dedi.

"HALA KAYBEDEN ERDOĞAN/ AK PARTİ, KAZANAN KILIÇDAROĞLU/ CHP ÖYLE Mİ?"

Bozdağ, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 24 Haziran'da; Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayından yüzde 22,6 fazla oy aldı ve yüzde 52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili seçiminde AK Parti, yüzde 42,6 ile CHP'den yüzde 100 fazla oy aldı ve 295 milletvekili çıkardı. Hala kaybeden, Erdoğan/ AK Parti, kazanan Kılıçdaroğlu/ CHP öyle mi?

9. KEZ KAYBETME REKORU KIRDI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekorunu kırdı. Kılıçdaroğlu, kendine ait seçim kaybetme rekorlarına,son seçimde bir yenisini ekledi.

"CHP'Yİ BİRİNCİ PARTİ YAPMAYI HEDEFLEYEN BİR LİDER DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, CHP'ye daha fazla oy ve vekil kazandırmayı ve CHP'yi birinci parti yapmayı hedefleyen bir lider değildir. Kılıçdaroğlu, AK Parti vekil sayısını azaltmayı; partisinin oyunu düşürse de başka partilere barajı geçirmeyi hedefleyen, bunu da başarı sayan bir liderdir.

BU NASIL PARTİCİLİK?

Partisi dışındaki partilerin başarısı için çalışan, başka partilerin başarısını kendi başarısı sayan ve hatta bir de bunlarla övünen biri her hangi bir partiye genel başkan olur mu? Elbette olmaz. Ama konu CHP olunca, bu oluyor/olabiliyor. Sahi, bu nasıl particilik? Anlamadığım/cevabını bulamadığım soru şu: Recep Tayyip Erdoğan dokuz seçimi kazandığı,Kemal Kılıçdaroğlu ise dokuz seçimi kaybettiği halde, nasıl oluyor da hep kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oluyor da kazanan hep Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP oluyor? Sahi siz anladınız mı?

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Kaynak: haberinburada



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