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Bozdağ'dan, İnce'ye: Her şeyin kaydı var, gel ve gör

BOZDAĞ'DAN, İNCE'YE: HER ŞEYİN KAYDI VAR, GEL VE GÖR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiasıyla ilgili ''Devlet yalan söylemez her şeyin kaydı ve belgesi var'' dedi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Bozdağ'dan, İnce'ye: Her Şeyin Kaydı Var, Gel Ve Gör(6/10)2

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin terörist başı Fetullah Gülen iddiasıyla ilgili "Devlet yalan söylemez her şeyin kaydı ve belgesi var" dedi.

'İNCE, EVRAKI İNCELEDİKTEN SONRA ÖZÜR DİLESİN'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iade sürecine ilişkin iddialarıyla ilgili "Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığı'na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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