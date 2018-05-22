Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı
Tpao, 8 Ayrı Noktada Petrol Arayacak
Genelevden Şampiyonluk Primi: Kupayı Kaldırırsanız Sınırsız Parti
Lebron'un 44 Sayı Attığı Maçta Seri Eşitlendi
Adı Milletvekilliği Listesinde Yer Almayan Şimşek'ten İlk Açıklama
İstanbullular Müjde! Bir Metro Hattı Daha Yıl Sonunda Tamamlanacak
Ak Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini İle Geldi
Kenti Panik Sardı! Pikabı Yutan Göçükte Bu Kez Doğal Gaz Hattı Patladı
Ak Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Her Şey Çok Çabuk Gelişiyor, Elimden Geleni Yapacağım
Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı
Adalet Bakanlığı'ndan Muharrem İnce'ye 'gülen Belgesi' Yanıtı!
Milli Takım, 2,5 Yıl Sonra İstanbul'da Maça Çıkacak
Bakanlık Güneş Panelleriyle Elektrik Üretmenin Maliyetini Düşürecek
Eşiyle Yasak Aşk Yaşayan Kuaförü Öldürmüştü! Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
Böylesi İlk Defa Görüldü! Midesinden 3,3 Milyonluk Kokain Çıktı
İngiliz Basını Bunu Yazdı: Fenerbahçe Skrtel'i Sattı
Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti
Benzine 25, Motorine 23 Kuruşluk Zam Geldi Ancak Pompaya Yansımadı
Gizli Tutmaya Çalıştığı Hayır İşini Köy Halkı Ortaya Çıkardı
Evsizler İçin Köy Kurdular!

Böylesi ilk defa görüldü! Midesinden 3,3 milyonluk kokain çıktı

BÖYLESİ İLK DEFA GÖRÜLDÜ! MİDESİNDEN 3,3 MİLYONLUK KOKAİN ÇIKTI

Hindistan'da bulunan Yeni Delhi Havaalanı'nda, midesinde piyasa değeri yaklaşık 3,3 milyon TL olan 106 kokain kapsülü taşıyan kadın gözaltına aldı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Böylesi İlk Defa Görüldü! Midesinden 3,3 Milyonluk Kokain Çıktı(7/10)3

Hindistan polisi, Yeni Delhi Havaalanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar (3,3 milyon lira) olan 106 kokain kapsülü taşıyan bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

HASTANEDE ÇIKARILDI

Polise göre kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadının midesindeki kapsüller, hastanede laksatif verilerek çıkarıldı.

REKOR SAYIDA

14 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlının bu kapsülleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yuttuğu ve Hindistan'da bir Nijerya vatandaşına teslim etmesinin istendiği belirtiliyor. Polis henüz söz konusu Nijerja vatandaşını bulamadı.

Yetkililer, daha önce hiç kimsenin midesinden bu kadar çok sayıda kokain çıkarılmadığını söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Böylesi  İlk  Defa  Görüldü  Midesinden  33  Milyonluk  Kokain  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER