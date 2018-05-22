Hindistan'da bulunan Yeni Delhi Havaalanı'nda, midesinde piyasa değeri yaklaşık 3,3 milyon TL olan 106 kokain kapsülü taşıyan kadın gözaltına aldı.

Hindistan polisi, Yeni Delhi Havaalanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar (3,3 milyon lira) olan 106 kokain kapsülü taşıyan bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

HASTANEDE ÇIKARILDI

Polise göre kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadının midesindeki kapsüller, hastanede laksatif verilerek çıkarıldı.

REKOR SAYIDA

14 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlının bu kapsülleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yuttuğu ve Hindistan'da bir Nijerya vatandaşına teslim etmesinin istendiği belirtiliyor. Polis henüz söz konusu Nijerja vatandaşını bulamadı.

Yetkililer, daha önce hiç kimsenin midesinden bu kadar çok sayıda kokain çıkarılmadığını söylediler.

Kaynak: haberinburada