BÖYLE SEBEP OLMAZ! 3 YILLIK YUVAYI BAKIN NE YIKTI
İstanbul'da, bir çocukları bulunan ev hanımı E.S. ile işletmeci R.S.'nin 3 yıllık evliliği, köpek ve papağan yüzünden yıkıldı.
İstanbul'da yaşanan olayda eve köpek ve papağan alan R.S., eşinin "Evde bebek var, bu hayvanlara bakamayız, onları geri götür" tepkisiyle karşılaşınca "O zaman onların yerine sen git" deyip eşini evden kovdu. İki ay babaevinde kalan E.S., eşinin barışma girişiminde bulunmaması üzerine boşanma kararı aldı.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Eşinin, kendisini ve çocuğunu köpek ve papağana tercih ettiğini belirten E.S., İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.
"PSİKOLOJİM BOZULDU"
Dilekçede gerek kayınvalidesi gerekse eşinin tutumu sonucu yıprandığına ve evliliği daha fazla yürütemeyeceğine yer veren E.S. evlilikte hiçbir kusuru bulunmadığını aksine sadakatsizliğe uğrayıp, şiddet gördüğünü bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu anlattı.
100 BİN LİTA TAZMİNAT İSTEDİ
Eşinden 50 bin TL maddi 50 bin TL manevi olmak üzere 100 bin TL tazminat talep etti. Çocuğu ve kendisi için bin 500 TL nafaka istedi.
Kaynak: haberinburada
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