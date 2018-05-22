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Böyle fair play görülmedi! Rakipleri oynasın diye imza topladı

BÖYLE FAİR PLAY GÖRÜLMEDİ! RAKİPLERİ OYNASIN DİYE İMZA TOPLADI

İçtiği çayda kokain maddesine rastlandığı için 14 ay futboldan men cezası alan Perulu Guerrero'nun Dünya Kupasında oynayabilmesi için rakipleri imza topladı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 19:00
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Dünya Kupası'na katılacak üç ülkenin kaptanı, Peru'nun kaptanı 34 yaşındaki Paolo Guerrero'nun Rusya'da düzenlenecek olan turnuvaya katılabilmesi için FIFA'ya mektup yazdı.

İçtiği çayda uyuşturucu madde kokain tespit edilen ve 3 Kasım 2017'de 14 aylık futboldan men cezası alan Guerrero, önümüzdeki ay Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacak.

Ancak Fransa kaptanı Hugo Lloris, Avustralya kaptanı Mile Jedinak ve Danimarka kaptanı Simon Kjaer, yıldız futbolcunun cezasının kaldırılması için FIFA'ya başvuruda bulundu.

FIFA'ya gönderilen mektupta Guerrero'nun kokaini bilinçli olarak veya kendisine avantaj sağlamak için içmediği ifade edilirken verilen cezanın çok fazla ve adil olmadığına dikkat çekildi.

"FIFA'NIN MERHAMETİNE SAYGI GÖSTERİYORUZ"

Bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Avustralya kaptanı Jedinak'ın, "FIFA'nın kararlarına ve merhametine saygı gösteriyoruz. Bize göre, kariyerinin zirvesinde olması gereken yerden onu uzakta tutmak yanlış olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Üç futbolcu Guerrero'nun Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra kalan cezasını tamamlayabileceğini dile getirirken, "Verilen cezanın Dünya Kupası'nın haricinde tutulması adil ve haklı bir çözüm olabilir" denildi.

Peru, Dünya Kupası play-off mücadelesinde Yeni Zelanda'yı geçerek 1982 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Peru hükümeti bu günü ulusal tatil ilan etmişti.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA 87 MAÇTA 33 GOL ATTI

Peru, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Avustralya, Danimarka ve Fransa ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor. Milli takım formasıyla 87 maçta 33 gol atan Guerrero, Brezilya'da Flamengo forması giyiyordu.

Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin kadroları 4 Haziran'da onaylanacak. FIFA'nın bu taleple ilgili olarak 4 Haziran'dan önce karar vermesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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