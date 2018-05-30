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BOŞANMAK İSTEYEN KOCAYI YERİN DİBİNE SOKAN SÖZLER!


Boşanmak isteyen kocayı yerin dibine sokan sözler!
Tarih : 30 Mayıs 2018, 08:40
Puan Ver : Boşanmak İsteyen Kocayı Yerin Dibine Sokan Sözler!(10/10)6

İstanbul'da yaşayan Arda P., eşi Buket P.'den ayrılmak için boşanma davası açtı. Ama bu durumun ardından eşinin bu kez hakaret ve iftiralarda bulunduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Boşanmak isteyen koca, karısının kendisine 'yumuşak erkek' dediğini, vibratör resimleri paylaşarak 'sen erkek misin' diyerek hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

"YUMUŞAK ERKEK DİYORDU"

Boşanma dilekçesinde eşinin agresif, kavgacı tavırları yüzünden evlilik hayatlarının sürdürülemediğini belirten Arda P., "Beni herkesin içinde küçük düşürüyor. Bana, 'yumuşak erkek, sünepe, marifetsiz' gibi lafları söyleyerek rencide ediyor. Bulunmadığım ortamlarda da erkekliğime kadar iftira dolu hakaretler etmektedir. Evliliğimizin daha kötü olaylara gitmemesi için boşanmak istediğimi söyledim. Buket P. ise buna da karşı çıktı. Boşanmak istemediği söyledi. Ancak evlilik hayatı kâbusa dönmüştür" diyerek boşanmak istedi.

İFTİRA VE HAKARET

Boşanma davası açtıktan sonra da eşi Buket P.'nin hakaret ve iftiralarına maruz kaldığını ileri süren Arda P., savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde ise şu iddialarda bulundu: Buket P. 'ye boşanma davası açtıktan sonra sosyal medya hesaplarımdan beni rencide etmeye başladı. Devamlı vibratörlü resimlerle altına ağır hakaretler bulunan ifadeler kullanıyor. Sosyal medya hesaplarımı kapatmak zorunda kaldım. Bana, 'sen erkek misin, erkek adam boşanmaz, senin için vibratörü alacağım benden boşanırsan onu kullanmak zorunda kalacaksın' gibi yazışma ve konuşmalarda bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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