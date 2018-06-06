BOŞANDIĞI EŞİNİ BAŞKA ERKEKLE GÖREN ADAM, BIÇAK ÇEKTİĞİ KADININ PARASINI ÇALDI!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında bir erkekle gören adam, otomobilden bıçak zoruyla indirdiği eşini gasp edip, banka hesabından 5 bin 140 TL çekti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında bir erkekle gören şahıs, otomobilden bıçak zoruyla indirdiği eşini gasp edip, banka hesabından 5 bin 140 TL çekti. Polis tarafından yakalanan şahıs, eşine sinirlendiği için gasp ettiğini söyledi.
BOŞANDIĞI EŞİNİ BAŞKA BİR ERKEĞİN ARABASINDA GÖRDÜ
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde boşandığı eşi Y.K.'yı (26) başka bir erkeğin arabasında gören H.C. (34), eşini otomobilden bıçak zoruyla indirerek çantasını ve cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Y.K.'nın olayı polise bildirmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili inceleme başlattı. H.C.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, şahısın otomobili ile Derince Çenesuyu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.C.'yi Çenesuyu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
"SİNİRLENDİĞİM İÇİN BANKA KARTINDAN 5 BİN 140 TL PARA ÇALDIM"
Emniyete getirilen H.C. ifadesinde eşine çok sinirlendiği için telefonunu ve çantasını çalıp çantası içerisinde bulunan banka kartından 5 bin 140 TL para çaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. -
Kaynak: haberinburada
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