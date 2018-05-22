BORCUNU ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİ BANKA ÖNÜNDE KENDİNİ YAKMAYA KALKTI
Malatya'da borç erteleme talebi reddedilen çiftçi Metin Çelik, bir kamyon tütünü banka önüne atıp üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı.
Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik, borcunu erteleme talebini kabul etmeyen bankanın önüne bir römork tütün döküp kendini yakmaya çalıştı.
BORÇLARININ ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ
Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik isimli vatandaş, daha önce kredi aldığı bankadan borcunun ertelenmesini talep etti.
Borcu ertlenmeyen çiftçi, uzun süre bankadaki memurlara borcunun ertelenmesi talebinde bulundu.
ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAYA KALKTI
Ancak aldığı olumsuz cevaplar ve ödeme imkanın yetersizliği nedeniyle bunalıma giren Çelik, çareyi banka önünde eylem yapmakta buldu.
Getirdiği bir kamyon tütünü banka önüne atan Çelik, üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar