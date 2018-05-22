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Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
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Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya kalktı

BORCUNU ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİ BANKA ÖNÜNDE KENDİNİ YAKMAYA KALKTI

Malatya'da borç erteleme talebi reddedilen çiftçi Metin Çelik, bir kamyon tütünü banka önüne atıp üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı(6/10)2

Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik, borcunu erteleme talebini kabul etmeyen bankanın önüne bir römork tütün döküp kendini yakmaya çalıştı.

BORÇLARININ ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik isimli vatandaş, daha önce kredi aldığı bankadan borcunun ertelenmesini talep etti.

Borcu ertlenmeyen çiftçi, uzun süre bankadaki memurlara borcunun ertelenmesi talebinde bulundu.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAYA KALKTI

Ancak aldığı olumsuz cevaplar ve ödeme imkanın yetersizliği nedeniyle bunalıma giren Çelik, çareyi banka önünde eylem yapmakta buldu.

Getirdiği bir kamyon tütünü banka önüne atan Çelik, üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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