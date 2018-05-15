BOLUSPOR'U ELEYEN GAZİŞEHİR GAZİANTEP FİNALDE ERZURUMSPOR'UN RAKİBİ OLDU
TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep FK, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek finale yükseldi. Gazişehir finalde Erzurumspor ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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