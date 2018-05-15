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Boluspor-Gazişehir maçında penaltı VAR'dan döndü!

BOLUSPOR-GAZİŞEHİR MAÇINDA PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!

Boluspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk, Gazişehir lehine hükmettiği penaltı kararını VAR sistemini kullanarak iptal etti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Boluspor-Gazişehir Maçında Penaltı Var'dan Döndü!(7/10)3

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.

Gazişehir Gaziantep'in 3-1 kazandığı maçın son dakikalarında VAR sistemi devreye girdi.

PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 2-1 devam ettiği sırada hakem Ümit Öztürk, Gazişehir lehine penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR sistemini kullanan hakem Öztürk, kırmızı-siyahlı futbolcunun kendisini yere attığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti ve sarı kartına başvurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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