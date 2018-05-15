BOLUSPOR-GAZİŞEHİR MAÇINDA PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Boluspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk, Gazişehir lehine hükmettiği penaltı kararını VAR sistemini kullanarak iptal etti.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Gazişehir Gaziantep'in 3-1 kazandığı maçın son dakikalarında VAR sistemi devreye girdi.
PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ
Mücadelenin 2-1 devam ettiği sırada hakem Ümit Öztürk, Gazişehir lehine penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR sistemini kullanan hakem Öztürk, kırmızı-siyahlı futbolcunun kendisini yere attığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti ve sarı kartına başvurdu.
Kaynak: haberinburada
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