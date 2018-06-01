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Bolu, F.Bahçe'den 1 milyona transfer ettiği kaleciyi bedavaya gönderdi

BOLU, F.BAHÇE'DEN 1 MİLYONA TRANSFER ETTİĞİ KALECİYİ BEDAVAYA GÖNDERDİ

1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 1 milyon euroya transfer ettiği Ertuğruş Taşkıran'ı 1 sezon sonunda takımdan gönderdi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Bolu, F.Bahçe'den 1 Milyona Transfer Ettiği Kaleciyi Bedavaya Gönderdi(7/10)3

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçen sezon transfer ettiği 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Ertuğrul Taşkıran geçen sezon Boluspor ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Boluspor yönetimi, sözleşmesi sona eren Taşkıran'la devam etmeme kararı alarak yollarını ayırdı.

"1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DOLDU, YOLU AÇIK OLSUN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Ertuğrul'un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

Ertuğrul Taşkıran, kırmızı beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada yerini almıştı. Taşkıran'ın transfer ücreti ve çok fazla sahada yer almaması tartışmalara neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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