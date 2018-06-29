Beykoz Yalıköy'de bulunan tarihi kundura fabrikasında büyük yangın çıktı. Yangının dumanları geniş bir alanı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye yönlendirildi.

DİZİ VE FİLMLER ÇEKİLİYORDU

Tarihi kundura fabrikası dizi ve film setlerinin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Birçok dizi ve film kundura fabrikasında kurulan setlerde çekiliyor.

Bölgeden dumanlar yükseliyor;

Kaynak: haberinburada