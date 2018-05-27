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Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
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Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak

BOEİNG'İN KATLANABİLİR KANATLARA SAHİP UÇAKLARI 2020'DE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Boeing, kanat genişliği nedeniyle mevcut havalimanlarındaki standart terminallere sığmayacak olan uçakları için katlanabilir kanat teknolojisi kullanılacak.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak(7/10)3

Boeing'in popüler ticari jet serisi 777, yeni çıkacak 3. serisinde bir ilke imza atıyor. ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) teklif edilen tasarımları onayladı. 3. jenerasyon Boeing 777 uçaklarının yeni tasarımla birlikte kanatları katlanabilecek.

TİCARİ UÇAKLARDA BİR İLK OLACAK

Katlanabilir kanat teknolojisi bazı askeri uçaklarda kullanılıyor ancak ticari yolcu taşımacılığında bir ilk olacak. Nedeni ise yeni seri Boeing 777 modellerinin çok büyük olması ve havalimanlarındaki standart terminal genişliğine uymaması.

YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Boeing 777'nin tam kanat genişliği 71.62 metre bu ölçü 787 serisinde 60.04 metre, 737'lerde ise 35.66 metre. Dolayısıyla uçaklar indikten sonra mevcut havalimanlarına uyumu için kanatların katlanabilmesi gerekiyordu. Kanatlar katlandıktan sonraki genişlik değeri 64.9 metreye düşüyor.

ABD merkezli havacılık devinin böyle bir uçak tasarlamasının başka nedenleri de var. Karbon fiberden yapılan uzun kanatlar yakıt açısından çok daha verimli. Eski bir Hava Kuvvetleri pilotu olan ve North Dakota Üniversitesi Uzay Bilimleri Bölümü'nde doçent olarak çalışan Gary Ullrich bu durumu uzun kanatların hava direncini düşürmesiyle açıklıyor.

Ullrich'e göre uzun tasarım kanat uçlarında oluşabilen türbülansları ve girdapları azaltarak havadaki sürtünmeyi azaltıyor ve böylelikle yakıt tasarrufu sağlıyor. Dolayısıyla maliyetleri de azaltıyor.

SADECE YERDEYKEN KATLANACAĞININ SÖZÜNÜ VERDİ

Havacılık Uzmanı Gary Ullrich, "Kısa ve kalın kanatları olan bir savaş uçağını düşünün ve bunu planörle kıyaslayın. Jetin kısa kanatları daha büyük girdaplar ve haliyle de planöre göre daha büyük girdap ve direnç yaratıyor. Boeing 777'yi bir nevi planöre dönüştürmeye çalışıyor. Aynı yüzey alanına sahip olan özdeş iki uçaktan uzun kanatlı olanının karşılaşacağı hava direnci kısa olana göre daha az olur ve daha verimli çalışır." dedi.

Boeing'in gelmiş geçmiş en verimli ikiz motorlu ticari jet olarak nitelediği yeni 777 için FAA bazı garantiler istemişti. Bunlardan ilki katlanabilir kanat özelliğinin uçak sadece yerdeyken kullanılabilir olması ve diğeri de katlanma noktalarında yakıt depolanmaması.

2020 YILINDA İLK UÇUŞ

FAA, uçak hava seyir halindeyken kanatların katlanması ya da kanatlardan doğru pozisyonda değilken uçağın kalkışa çabalaması durumunda sonuçların felaket olabileceğini düşünüyor.

Boeing, yeni nesil 777 serisini de tıpkı eskisi gibi 777-8 ve 777-9 olarak piyasaya sürecek ve yolcu kapasitesi de 375 ila 425 kişi arasında değişecek. Yeni nesil 777 programının yürürlüğe girerek uçuşa başlaması için belirlenen tarih ise 2020.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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