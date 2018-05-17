Bodrum'da karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği ortağını öldüren iş adamı, eşinden boşandı. Mahkeme tek çocuğun velayetini ve banka hesaplarının yarısını anneye verdi.

Bodrum'da geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen ve kamuoyunu uzun süre meşgul eden iş adamı cinayetinden sonraki sürece dair yeni bir gelişme daha yaşandı. Ortağını eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldüren iş adamı karısından boşandı. Mahkeme çiftin tek çocuğunun velayetini ve banka hesabındaki paraların yarısını anneye verdi.

İŞ ADAMI, EŞİYLE İLİŞKİSİ OLAN ORTAĞINI ÖLDÜRDÜ

İş adamı Mustafa Özbelen, ortağı Ali Özdemir'i eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürmüştü. Bodrum'u çalkalayan ve günlerce konuşulan olaya ilişkin soruşturma kapsamında hem olayın faili Mustafa Özbelen hem de ortağıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği eşi Tuğba Özbelen gözaltına alınmıştı.

İŞ ADAMI TUTUKLANMIŞ EŞİ SERBEST KALMIŞTI

Soruşturma neticesinde Mustafa Özbelen tutuklandı. Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu kabul eden Tuğba Özbelen ise serbest kalmıştı.

MAHKEME TEK CELSEDE BOŞADI

Özbelen, eşinden boşanmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'Evlilik birliği temelinden sarsıldı' diyerek eşi Mustafa Özbelen'e boşanma davası açtı. Davanın ilk celsesinde çift anlaşmalı olarak boşandı.

TEK ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Mahkeme tek çocuğun velayetini anneye verdi. Boşanma protokolü gereği bankadaki paraların ve evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirasının Tuğba Özbelen'e verilmesine karar verdi. Mahkeme çocuk için de aylık nafaka bağladı.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada