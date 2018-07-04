BODRUM'DA UBER AVI! HER 3 ARAÇTAN 2'SİNE CEZA KESİLDİ
Bodrum'da UBER üzerinden yolcu taşımacılığı yapan araçlara trafik ekiplerince ceza yağdı. Öte yandan yolculara bindikleri aracın UBER olup olmadığını soran ekiplerin durdurdukları her 3 araçtan 2'si UBER çıktı.
Bodrum'da UBER üzerinden yolcu taşımacılığı yapan araçlara trafik ekiplerince ceza yağdı. Yolculara soru soran trafik polisleri, UBER olduğu anlaşılan araçlara işlem yaptı.
İSTANBUL'DA YASAKLANAN UBER SÜRÜCÜLERİ BODRUM'A GİTTİ
İstanbul'da UBER'in yasaklanmasının ardından Bodrum'a akın eden UBER sürücüleri umduklarını bulamadı. Bodrum'un birçok bölgesinde UBER üzerinde yolcu taşımacılığı yapan sürücüler trafik polisleri ile karşılaştı. Yüzlerce UBER aracına ceza yazan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği görevlileri de destek verdi.
DURDURULAN HER 3 ARAÇTAN 2'Sİ UBER ÇIKTI
Öte yanda yolculara bindikleri aracın UBER olup olmadığını soran ekiplerin durdurdukları her 3 araçtan 2'si UBER çıktı. Polis kameralarına yansıyan o anlarda UBER ile seyahat eden yolcuların yaşadıkları şaşkınlık ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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