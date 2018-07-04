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Bodrum'da UBER avı! Her 3 araçtan 2'sine ceza kesildi

BODRUM'DA UBER AVI! HER 3 ARAÇTAN 2'SİNE CEZA KESİLDİ

Bodrum'da UBER üzerinden yolcu taşımacılığı yapan araçlara trafik ekiplerince ceza yağdı. Öte yandan yolculara bindikleri aracın UBER olup olmadığını soran ekiplerin durdurdukları her 3 araçtan 2'si UBER çıktı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 21:40
Puan Ver : Bodrum'da Uber Avı! Her 3 Araçtan 2'sine Ceza Kesildi(5/10)1

Bodrum'da UBER üzerinden yolcu taşımacılığı yapan araçlara trafik ekiplerince ceza yağdı. Yolculara soru soran trafik polisleri, UBER olduğu anlaşılan araçlara işlem yaptı.

İSTANBUL'DA YASAKLANAN UBER SÜRÜCÜLERİ BODRUM'A GİTTİ

İstanbul'da UBER'in yasaklanmasının ardından Bodrum'a akın eden UBER sürücüleri umduklarını bulamadı. Bodrum'un birçok bölgesinde UBER üzerinde yolcu taşımacılığı yapan sürücüler trafik polisleri ile karşılaştı. Yüzlerce UBER aracına ceza yazan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği görevlileri de destek verdi.

DURDURULAN HER 3 ARAÇTAN 2'Sİ UBER ÇIKTI

Öte yanda yolculara bindikleri aracın UBER olup olmadığını soran ekiplerin durdurdukları her 3 araçtan 2'si UBER çıktı. Polis kameralarına yansıyan o anlarda UBER ile seyahat eden yolcuların yaşadıkları şaşkınlık ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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