BODRUM'DA BARDA ÇATIŞMA ÇIKTI, GENÇ SES SANATÇISI HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin ünlü şarkıcılarla çalışan vokal Hacer Tülü olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
2 ÖLÜ VE 4 YARALI VAR
Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüpheli Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı.
Saldırıda yaralanan diğer kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Hacer Tülü.
ÜNLÜ SANATÇILARA VOKAL YAPIYORDU
Öte yandan hayatını kaybeden ses sanatçısı Hacer Tülü, bir çok ünlü ses sanatçısına vokal yapıyordu.
Kaynak: haberinburada
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