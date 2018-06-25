Rodos Adası'ndan Bodrum'a getirilen, Suudi iş adamı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'in 50 milyon dolarlık yatına, 2 milyon liralık akaryakıt ve 800 bin liralık gıda takviyesi yapıldı.

Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden Al Nahyan'a mensup iş adamı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'e ait olduğu belirtilen, 73 metre uzunluğunda ve 50 milyon dolar değerindeki 'Coral Ocean' isimle yat, bu sabah, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a getirildi. Yalıkavak Koyu açıklarında demirlenen dev yat, daha sonra Yalıkavak Limanı'na yanaştırıldı. Mini denizaltısı, helikopter pisti, sauna, sinema salonu, fitness merkezi, 2'si kapalı 3 havuzu bulunan, 19 kişilik personelin görev yaptığı yat, yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

17 TANKER YAKIT GETİRİLDİ

Limana yanaştırılan lüks yata Aliağa rafinerisinden getirilen 17 tanker ile yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ile Bodrum şehir merkezindeki bir toptancıdan, yaklaşık 800 bin liralık gıda takviyesinin yapıldığı belirtildi. Yat personeli, yiyecekleri kasalarla 2 saat boyunca yata taşıdı.

2 HAFTALIK MAVİ YOLCULUĞA ÇIKACAK

Cenevre'de Denizlerimizi Koruyalım Vakfı'nı kuran, başta köpekbalıkları olmak üzere okyanusta yaşayan memelilerin yaşamını yakından takip eden ve iyi bir dalgıç olan Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'in, ailesiyle birkaç gün içinde özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı'na geleceği, oradan helikopterle yata geçeceği, Türkiye kıyıları ile Yunanistan adalarını kapsayan 2 haftalık mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada