BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. Tasarının kabul edilmesi ile birlikte 60 gün içinde Filistin'deki sivillerin korunması için ilk adım atılacak. BMGK'nın kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalarda ortak vurgu ise ABD'nin yine hüsrana uğraması, adaletin yerini bulduğu ve Filistin'in yalnız kalmayacağı oldu

"AMERİKA YİNE HÜSRANA UĞRADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika yine hüsrana uğradı." dedi.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi hakkında sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Kalın, "Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği tasarı, BM Genel Kurulu'nda 120 evet oyuyla kabul edildi. Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır. Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"YALNIZ BIRAKMAYACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi yer aldı.

Haklı ile haksızın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı ve uluslararası toplumun vicdanını sızlatan böyle bir konuda bir kısım BM üyesinin kararı desteklemeyerek evrensel adaletin gereğini yerine getirmekten imtina etmesinin son derece düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamada, "Barışçı protesto gösterisinde bulunan Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması ve ileride benzer olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla caydırıcılık tesis edilmesi için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini ve bu çerçevede uygulanabilir öneriler geliştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda gelecek dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada