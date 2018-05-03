Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı

BM'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor

BM'DEN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI: SAVAŞ BİTMEDİ, İNSANLAR BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, "Savaş bitmedi, insanlar bittiğini düşünüyor, korktuğum bu" diyerek insani yardıma duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor(8/10)4

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'de savaşın henüz bitmediğini belirterek, insani yardıma duyulan ihtiyacın altını çizdi.

"İNSANLAR SURİYE'DE SAVAŞIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR, KORKTUĞUM BU"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananlara ilişkin "Savaş bitmedi, insanlar bittiğini düşünüyor, korktuğum bu" dedi. Suriye'de İnsani yardımların sadece yüzde 23'ünün finanse edildiğini söyleyen Egeland, insani yardım için nakit olmadığının altını çizerek, yardım çağrısında bulundu. Doğu Guta'taki çatışmaların sona erdiğini ama bu kez de başka yerlere sıçradığını ifade eden Egeland, rejimin İdlib ve Yermük'teki saldırılarına dikkati çekti.

EN BÜYÜK ENDİŞESİNİN 2 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI İDLİB OLDUĞUNU VURGULADI

"Bir yıl öncesine baktığımızda ulaşılması zor bölgelerde 4.6 milyon insan ve kuşatılmış bölgelerde 625 bin kişi yaşıyordu" diyen Egeland, bugün Suriye'de ulaşılması zor bölgelerde 2 milyon kişinin yaşadığını ve 11 bin kişinin de kuşatılmamış bölgelerde bulunduğunu ancak görünürdeki ilerlemelerin aldatıcı olduğunu söyledi. En büyük endişesinin 2 milyon insanın yaşadığı İdlib olduğunun altını çizen Egeland, evsiz Suriyelilerin dışarıda ve kamplarda yaşadığını belirterek bu nedenle İdlib'de savaş olamayacağını ifade etti. Egeland, Doğu Guta'da özgürce yaşamayan 400 bin insan için endişe duyduğunu sivillerin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bm  Den  Kritik  Suriye  Açıklaması  Savaş  Bitmedi  İnsanlar  Bittiğini  Düşünüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER