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BM GENEL KURULU'NDAN FİLİSTİN'İ SEVİNDİRECEK HABER


BM Genel Kurulu'ndan Filistin'i sevindirecek haber
Tarih : 14 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Bm Genel Kurulu'ndan Filistin'i Sevindirecek Haber(5/10)1

BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. Tasarının kabul edilmesi ile birlikte 60 gün içinde Filistin'deki sivillerin korunması ile ilgili yazılı rapor hazırlanacak.

KARARDA FİLİSTİN HALKINA KORUMA TALEP EDİLİYOR

Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle BM Genel Kurulu, Filistin tasarısını görüşmek üzere özel oturumda toplandı.

BM Genel Kurulunda düzenlenecek oturumda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü.

Tasarıda, "BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor" sunması talep ediliyor.

60 GÜN İÇİNDE İLK ADIM ATILACAK

Silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına yönelik ilgili BM kararlarına atıfta bulunulan tasarıda, işgal altındaki Filistin'de 30 Mart'tan bu yana yaşanan şiddet olaylarında İsrail güçleri tarafından orantısız güç kullanılarak, özellikle Gazze'de aralarında çocukların, sağlık çalışanlarının ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin öldürülmesiyle ilgili duyulan endişe ifade edildi.

BM KURUMLARINDAN İŞ BİRLİĞİ BEKLENTİSİ

BMGK'nin ve BM üyesi ülkelerin sivillerin korunmasına yönelik atılacak adımlarda daha etkin olması gerektiğinin dile getirildiği tasarıda, İsrail-Filistin çatışmasının yalnızca uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları çerçevesinde güvenilir ve direkt müzakereler gibi barışçıl yollarla çözüme kavuşturulabileceği vurgulandı.

Tasarıda, "BM Genel Sekreteri ile BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nün mevcut durumun şiddetini azaltmak ve Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesinin projeleri dahil, altyapı, insani ve ekonomik ihtiyaçların ele alınması konusunda ilgili ortaklarla iş birliği içinde gösterecekleri çabaların takdirle karşılanması" gerektiği belirtildi.

Filistin tasarısında, 1967'de başlayan İsrail işgalini sonlandırmak ve taraflar arasındaki tüm tartışmalı konulara nihai hallerini verebilmek, güvenilir müzakerelerin başlatılması için gerekli tüm şartların sağlanması, BM kararları kapsamında ve Madrid kararlarıyla uyumlu, güvenilir ve belirgin sınırlara sahip, barış içinde yaşayan demokratik iki ayrı devlet için yeni ve acil çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Her iki tarafta da sivillerin zarar görmesine ilişkin tüm faaliyetlerin esefle karşılandığı tasarıda, acil, sürdürülebilir ve tam anlamıyla uygulanabilir ateşkes çağrısı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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