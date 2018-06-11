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Bm: 2,5 Milyon Mülteci İdlib'den Türkiye'ye Akın Edebilir!
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BM: 2,5 MİLYON MÜLTECİ İDLİB'DEN TÜRKİYE'YE AKIN EDEBİLİR!


BM: 2,5 Milyon mülteci İdlib'den Türkiye'ye akın edebilir!
Tarih : 11 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Bm: 2,5 Milyon Mülteci İdlib'den Türkiye'ye Akın Edebilir!(5/10)1

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib vilayetinde yürüttüğü harekatın büyük bir mülteci dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis , "2,5 milyon mülteci İdlib'den Türkiye'ye akın edebilir." dedi.

"GİDEBİLECEKLERİ BAŞKA YÖN KALMADI"

BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bögede yaşayan 2,5 milyon sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığını ifade etti ve "2,5 milyon sivilin yerinden edilmesinden ve Türkiye'ye yönelmesinden endişe ediyoruz. Gidebilecekleri başka bir yön kalmadı." dedi.

2011'DEN BERİ TÜRKİYE'YE KAÇAN MÜLTECİLERİN SAYISI 3,5 MİLYONU AŞMIŞ DURUMDA

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçan mültecilerin sayısı 3,5 milyonu aşmış durumda.Geçtiğimiz hafta Cuma günü İdlib'de düzenlenen bir hava operasyonunda 40'ın üzerinde sivilin öldüğü belirtilmiş, BM konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'in kuzeyindeki Zardana kasabasında düzenlenen operasyonu Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise hava operasyonlarının yapıldığı bölgede Nusra Cephesi ile şiddetli çatışmalar yaşandığını aktarmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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