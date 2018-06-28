BİTLİS'TE DÜZENLENEN HAVA HAREKATI SONUCU 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Bitlis'in Hizan kırsalında düzenlediği hava harekatı sonucu, 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis'in Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak bugün gerçekleşen hava harekâtı kapsamında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
TSK'dan yapılan açıklamada,"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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