BİTLİS'TE BÜYÜK OPERASYON! MEHMETÇİK PKK'NIN BELİNİ KIRDI
İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
"OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR"
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "Bitlis İli Hizan ilçesi kırsalında yapılan büyük operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlar halen devam etmektedir."
Kaynak: haberinburada
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