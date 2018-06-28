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Bitlis'te Büyük Operasyon! Mehmetçik Pkk'nın Belini Kırdı
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BİTLİS'TE BÜYÜK OPERASYON! MEHMETÇİK PKK'NIN BELİNİ KIRDI


Bitlis'te büyük operasyon! Mehmetçik PKK'nın belini kırdı
Tarih : 28 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Bitlis'te Büyük Operasyon! Mehmetçik Pkk'nın Belini Kırdı(8/10)4

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "Bitlis İli Hizan ilçesi kırsalında yapılan büyük operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlar halen devam etmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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