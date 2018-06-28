İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "Bitlis İli Hizan ilçesi kırsalında yapılan büyük operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlar halen devam etmektedir."

Kaynak: haberinburada