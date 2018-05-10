Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran'a, "Düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran'a "Yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptı.

DERİN ENDİŞEYLE TAKİP ETTİĞİNİ VURGULADI

Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e roket attığı yönündeki haberleri ve İsrail'in misilleme saldırılarını derin endişeyle takip ettiğini aktardı.

"DÜŞMANCA VE KIŞKIRTICI EYLEMLERE SON VERİN" ÇAĞRISI

Dujarric, "Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor." dedi.

İRAN VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Kaynak: haberinburada