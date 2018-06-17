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'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İYİ HABERİM VAR' DEDİĞİ GELİŞMEYİ YAYINDA DUYURDU


'Birkaç gün içinde iyi haberim var' dediği gelişmeyi yayında duyurdu
Tarih : 17 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : 'birkaç Gün İçinde İyi Haberim Var' Dediği Gelişmeyi Yayında Duyurdu(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu bildirerek, "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. 'Size bir kaç gün içinde iyi haberim var' dediğim buydu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

KANDİL'DE 20 UÇAKLA 10 ÖNEMLİ HEDEFİ VURDUK

Bölücü örgüt PKK'nın yapılandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, "Şu anda biz, Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan." dedi.

"İLK KEZ PAYLAŞIYORUM" DEYİP DUYURDU

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

"VURULANLAR ARASINDA BÜYÜK İHTİMAL CİDDİ İSİMLER VAR"

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." dedi.

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Kaynak: haberinburada



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