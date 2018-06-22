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'Birileri sınırlarımızda aklı sıra kirli oyunlar peşinde' deyip uyardı

'BİRİLERİ SINIRLARIMIZDA AKLI SIRA KİRLİ OYUNLAR PEŞİNDE' DEYİP UYARDI

Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde" diyerek "Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" uyarısında bulundu.

Tarih : 22 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : 'birileri Sınırlarımızda Aklı Sıra Kirli Oyunlar Peşinde' Deyip Uyardı(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" dedi.

"TÜRKİYE'YE YAN GÖZLE BAKAN HERKESE HAK ETTİĞİ CEZAYI VERİRİZ"

Başbakan Yıldırım, "Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El-Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı'yla tarihe yeni zaferler yazdık mı?" diye sordu.

YILDIRIM'DAN UYARI

Yıldırım, "Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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