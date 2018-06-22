'BİRİLERİ SINIRLARIMIZDA AKLI SIRA KİRLİ OYUNLAR PEŞİNDE' DEYİP UYARDI
Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde" diyerek "Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" uyarısında bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" dedi.
"TÜRKİYE'YE YAN GÖZLE BAKAN HERKESE HAK ETTİĞİ CEZAYI VERİRİZ"
Başbakan Yıldırım, "Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El-Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı'yla tarihe yeni zaferler yazdık mı?" diye sordu.
YILDIRIM'DAN UYARI
Yıldırım, "Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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