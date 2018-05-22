İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ülkeler arasına Paraguay'da katıldı. Açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından Kudüs'te büyükelçiliğini açan üçüncü ülke oldu.

Bugün düzenlenen açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

KUDÜS'Ü 'İSRAİL'İN BAŞKENTİ' OLARAK TANIMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. Elçilik binası, geçen hafta resmi törenle açıldı.

Büyükelçiliğin kutsal kent Kudüs'te açılması Filistin'de büyük protestolara yol açtı, İsrail askerleri gerçek mermilerle 60'ın üzerinde Filistinli'yi katletti.

GUATEMALA DA TAŞIDI

ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olan Guatemala, Çarşamba günü büyükelçiliğini kutsal kente taşıdı. Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.

Kaynak: haberinburada