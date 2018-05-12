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Bir kez görüştü! Genç kadın tacizden tutuklandı

BİR KEZ GÖRÜŞTÜ! GENÇ KADIN TACİZDEN TUTUKLANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan genç adam, 31 yaşındaki bir kadının kendisini yüzlerce kez taciz ettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Bir Kez Görüştü! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı(10/10)11


31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, genç bir adamı taciz etmekten yargılanmaya başlandı. Kadın, tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme gibi şeylerle suçlanıyor.



GÜNDE 500 MESAJ ATIYOR



Arizona'nın Paradise Valley bölgesinde yaşayan genç adam, önceki gün polise gitti ve Ades'ten şikayetçi oldu. Şikayetinde; genç kadınla sadece 1 kez buluştuklarını ancak kadının ona takıntılı hale geldiğini günde 500 kez ve toplamda tam 65 bin mesaj attığını belirtti.



EVİNE GİZLİCE GİRDİ



Ades bununla da yetinmedi, genç adamın evinde banyo yaparken yakalandı ve polis takıntılı kadının arabasında bıçak bulundu.



"KANINLA BANYO YAPACAĞIM"



Genç kadın polise şikayet edilmesinin ardından adamın peşini yine bırakmadı ve ona tehdit mesajları yollamaya başladı. mesajlarından birinde; "Kanınla ne yapardım, banyo yapabilirdim" yazıyor.



NAZİ SEMPATİZANI ÇIKTI



Bir başka mesajda da Ades kendini Adolf Hitler'e benzetiyor ve Nazi katliamını "dahice" olarak nitelendiriyor.



31 yaşındaki takıntılı kadının adamın iş yerine gidip kendini eşi olarak tanıtmasının ardından polis harekete geçti ve genç kadın tutuklandı.











 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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